Calciomercato | Roma, sondaggio per Jovetic per l'attacco

La Roma ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore per Stevan Jovetic. Per il montenegrino c'è anche la possibilità che torni al Siviglia ma non è stato ancora raggiunto un accordo tra il club spagnolo e l'Inter, anche perché appunto sono i giallorossi che adesso stanno pensando concretamente al giocatore. Proprio il ds della Roma, Monchi, lo aveva fortemente voluto a Siviglia a gennaio, e adesso è il club capitolino che può inserirsi per l'attaccante nerazzurro.