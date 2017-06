Calciomercato | Roma, si pensa a Suso: per Monchi sarebbe il sostituto di Salah

Calciomercato che inizia ad entrare sempre più nel vivo, si muove la Roma che guarda ad un profilo in grado di sostituire eventualmente Mohamed Salah, sul quale è forte l'interesse del Liverpool di Klopp (leggi qui). Mirino puntato ed obiettivo individuato: secondo quanto raccolto da Peppe Di Stefano di Sky Sport, la società giallorossa sta pensando a Suso: secondo il ds Monchi, in particolare, l'esterno spagnolo del Milan sarebbe il sostituto ideale di Salah.

Contratto con i rossoneri in scadenza nel 2019, Suso guadagna attualmente 1 milione di euro e al momento non c'è intesa per il rinnovo. Per il Milan, però, il classe '93 oggi è intoccabile. Intanto la Roma osserva: si pensa a Suso come eventuale sostituto di Salah.