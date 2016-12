Calciomercato - Roma, si allontana El Ghazi. Restano Musonda e Jesé Rodriguez, ma c'è anche Borini

Esterno offensivo cercasi, il ruolo da rinforzare in casa Roma è sempre quello. Ma cambiano le gerarchie degli obiettivi, perché l'Ajax non abbassa le pretese per El Ghazi continuando a chiedere 10 milioni di euro e non accettando al momento il prestito con diritto di riscatto. A queste condizioni, l'egiziano si allontana. Restano in piedi le ipotesi Musonda e Jesé Rodriguez del PSG, ma c'è ancora anche Borini sul taccuino di Massara. Sarebbe un ritorno, ma per ora è difficile perché il Sunderland non accetta il prestito. La Roma sfoglia la rosa dei candidati, Spalletti aspetta un rinforzo sulla fascia.