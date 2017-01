Calciomercato | Roma, primi contatti con Hiljemark

Il nome nuovo uscito nelle ultime ore per la Roma è quello di Oscar Hiljemark, centrocampista classe '92 di proprietà del Palermo. Pur avendo giocato una prima parte di stagione non brillantissima in maglia rosanero, ci sono stati i primi contatti tra i giallorossi e il nazionale svedese. Hiljemark, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019, è un nome in uscita dal Palermo. Lo stesso direttore sportivo Nicola Salerno quest'oggi lo ha ammesso in conferenza stampa: "Hiljemark probabilmente andrà via". E dopo aver rifiutato la proposta della Dinamo Kiev, la Roma e il Palermo lavorano sul prestito con obbligo di riscatto. Un primo approccio per sondare le volontà di tutti gli interessati e capire se potrà essere Hiljemark il rinforzo giusto per Luciano Spalletti.