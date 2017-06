Calciomercato | Roma, prevista per domani la partenza di Salah poi le visite con il Liverpool

Un colpo in uscita: per Mohamed Salah sarà addio alla Roma. Direzione Premier League. E' prevista per domani infatti la partenza dell'attaccante egiziano, alla volta di Londra, e mercoledì mattina dovrebbe sottoporsi alle visite mediche con il Liverpool. E' questo il programma che nei prossimi giorni dovrebbe portare Salah in Inghilterra, pronto a vestire la maglia dei Reds.