Calciomercato | Roma, presentata offerta per Foyth dell'Estudiantes

Continua incessante il lavoro sul mercato di Monchi per rafforzare la rosa della Roma per la prossima stagione. I giallorossi hanno presentato un’offerta di 6,5 milioni di euro per Juan Marcos Foyth. Una cifra importante per il difensore centrale classe ’98 di proprietà dell’Estudiantes de La Plata sul quale da tempo però si è mosso l’Atletico Madrid. Gli spagnoli in questo momento hanno il mercato bloccato e la Roma sta tentando l’inserimento sfruttando la situazione di vantaggio. L’idea dell’Atletico sarebbe quella di acquistare comunque il calciatore, lasciandolo in Argentina fino alla riapertura del mercato. La Roma ci prova per Foyth, con l’Atletico spettatore interessato.