Calciomercato | Roma, per Bruno Peres prosegue la trattativa con il Benfica

La Roma pensa al mercato in uscita e continua a trattare con il Benfica la cessione di Bruno Peres. Ulteriori contatti con gli intermediari dell'operazione ci saranno nel weekend, con gli agenti pronti a partire per Lisbona. E' previsto un viaggio in Portogallo per trattare con il club che offre un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni + bonus. Un'operazione che potrebbe comprendere anche un'opzione per l'acquisto di un giovane talento delle Aquile. Gli occhi sono stati puntati su Gedson Fernandes, centrocampista classe '99, stellina del Benfica B. Per adesso si tratta, visto che manca ancora l'accordo tra club e con il giocatore.