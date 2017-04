Calciomercato | Roma, nuovo incontro con l’Atalanta per Kessie. Manca l’accordo col giocatore: i dettagli

La Roma vuole Kessie e il club giallorosso ha incontrato oggi di nuovo l’Atalanta. Prima uscita di Monchi da nuovo ds della Roma e vertice a Milano tra i due club che hanno raggiunto un accordo, sulla base di circa 30 milioni di euro, anche se manca ancora l’intesa con il giocatore e il suo agente: l’offerta dei giallorossi è salita a 1,2 milioni più bonus a stagione, la richiesta invece è di 2 milioni. Ci sarà bisogno dunque di nuovi incontri affinchè la Roma si avvicini alla richiesta del giocatore che ha anche altre offerte economicamente interessanti, soprattutto dalla Premier. Il Chelsea, in particolare, è interessato a Kessie, ma al momento sta trattando anche Bakayoko del Monaco (uno dei primi nomi della lista dei Blues per la prossima stagione).



Il club giallorosso comunque avrebbe dato una settimana di tempo per rispondere all’offerta formulata oggi poi, in caso di esito negativo, virerà su un altro obiettivo. Un’altra squadra italiana interessata a Kessie è il Milan che però ancora non ha avviato contatti diretti e concreti con l’Atalanta che ha dato priorità proprio ai giallorossi.