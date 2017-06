Calciomercato | Roma, nuovo contatto Zenit – Manolas

L’operazione tra Manolas e lo Zenit San Pietroburgo si colora di un’altra sfumatura. Dopo il rinvio delle visite mediche programmate questa mattina, causa divergenze economiche tra il greco e il club russo, le due parti continuano a trattare. Mere questioni di soldi alla base dello stop, con la valuta russa come pomo della discordia. Probabile un nuovo contatto tra i diretti interessati verso l’ora di pranzo per provare ad appianare definitivamente le distanze. In questo momento la trattativa è in stallo, visto che le nuove richieste di Manolas non sarebbero state accettate dallo Zenit. La Roma attende da spettatrice interessata ma fa filtrare comunque ottimismo per la chiusura dell’operazione. I due club hanno trovato l’accordo ormai da diversi giorni, ora il passo decisivo devono farlo Zenit e Manolas.