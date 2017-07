Domani può essere la giornata decisiva per Nastasic, per Defrel è questione di giorni, per la difesa si pensa anche a Castro del Celta Vigo, ma il sogno della Roma si chiama Mahrez. C'è stato infatti un contatto con l'entourage dell'attaccante del Leicester che piace molto al club giallorosso. La richiesta del club inglese sarà superiore ai 30 milioni di euro ma la Roma intende provarci per l'attaccante algerino classe '91.