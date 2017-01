Calciomercato | Roma, il Lille insiste per Gerson

Roma-Francia, un asse di mercato che non si spegne. Dopo l'arrivo di Grenier dal Lione, adesso è invece il Lille che insiste per il giallorosso Gerson. La Roma aveva detto di non voler cedere il brasiliano ma nelle prossime ore potrebbe esserci invece un'apertura verso un suo addio in prestito, qualora a Trigoria dovesse arrivare un altro centrocampista. Potrà essere Donsah, oppure un altro nome, fatto sta che in caso di una nuova entrata in quel reparto la Roma lascerebbe partire Gerson.