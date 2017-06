Calciomercato | Roma, dall'offerta per Foyth all'affare Karsdorp in dirittura: il punto

Inizia a muoversi il mercato della Roma: dopo l’arrivo di Hector Moreno, la società giallorossa è alla ricerca di altri rinforzi da regalare a Di Francesco. In difesa interessa Juan Foyth dell’Estudiantes. Argentino classe ’98, per lui la Roma ha già avanzato un’offerta da 6,5 milioni al club argentino. Il giocatore però ha già un impegno con l’Atletico Madrid. In via di definizione, invece, la trattativa relativa a Karsdrop. La chiusura potrebbe arrivare già la prossima settimana, visto che la Roma ha alzato l’offerta al club olandese. Capitolo Seri: il Nizza non ha intenzione di lasciar partire il giocatore con un’offerta inferiore ai 35 milioni. Il mercato della Roma è in fermento, nei prossimi giorni si attendono sviluppi.