Calciomercato | Roma, c'è ancora distanza con lo Zenit per la cessione di Manolas

Missione tedesca per la Roma, che nella giornata di oggi è volata a Monaco di Baviera per definire i dettagli della cessione di Manolas allo Zenit. L’incontro però non ha portato i risultati sperati, perché tra l’offerta della società russa e la richesta della Roma balla qualche milione. Per questo Baldissoni e Monchi stanno tornando a Roma in questo momento, in attesa di capire come evolverà la situazione. Intanto Manolas ha già trovato l’accordo con lo Zenit: per il suo passaggio alla corte di Roberto Mancini dovrà attendere l’intesa tra i due club.