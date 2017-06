Calciomercato | Pontedera, incontro in settimana con il Napoli per Contini

E' alla ricerca di un portiere il Pontedera, che per la prossima stagione vorrebbe puntare su Nikita Contini, italo-ucraino classe 1996 di proprietà del Napoli, ma nella scorsa stagione al Taranto. In settimana tra le due società ci sarà un incontro per parlare del portiere, su cui il Pontedera vorrebbe puntare per il prossimo campionato.