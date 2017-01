Una nuova avventura per riscattarsi dopo la fine della storia con il Pescara, Rey Manaj è pronto a ripartire dal Pisa. E' ormai tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante albanese classe '97 al club nerazzurro: visite mediche fissate a Pisa domani mattina e poi l'inizio dell'esperienza con la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Che si prepara ad abbracciare il rinforzo per il suo attacco: Rey Manaj in arrivo al Pisa, domani le visite mediche.