Calciomercato | Napoli, tra la trattativa per Cragno con il Cagliari e il futuro di Sepe: la situazione

Cinque milioni più Luigi Sepe per portare a Napoli Alessio Cragno. Era così impostata la trattativa tra il club azzurro e il Cagliari, quando i direttori sportivi Giuntoli e Capozucca lavoravano su questo fronte. Adesso però che il Cagliari ha cambiato ds, sarà da capire come si comporterà su questa ipotesi di lavoro chi ha preso il suo posto nel club rossoblù, Giovanni Rossi, e quali intenzioni avrà in merito al futuro di Cragno. Il portiere classe '94 ha da poco conquistato la promozione in Serie A con il Benevento, club nel quale ha trascorso in prestito la scorsa stagione. Allo stesso tempo però i giallorossi vorrebbero trattenerlo ancora, avendo la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, anche se il Cagliari avrà poi dalla sua l'eventuale controriscatto. Insomma, il Napoli continua a lavorare alla questione portiere e in caso di addio di Sepe, saranno due i nuovi numeri uno che arriveranno alla corte di Sarri.