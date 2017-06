Calciomercato | Napoli, opzione Rulli come vice Reina

Pronto per essere convocato da Sampaoli, Geronimo Rulli della Real Sociedad è stato individuato dal Napoli come il possibile vice-Reina. Il partner giusto per il portiere spagnolo la prossima stagione, ma anche la possibile alternativa nel caso in cui lo stesso Reina alla fine non resti in azzurro.



Intanto il Napoli ha chiuso per Ounas (operazione da 10 milioni più bonus) e domani dovrebbe essere il giorno giusto per definire ogni dettaglio per l'esterno del Bordeaux.