Calciomercato | Napoli, le situazioni relative a Zapata e Reina: il punto

Due situazioni su cui fare il punto in casa Napoli: Zapata e Reina. Secondo quanto raccolto da Francesco Modugno di Skysport da Dimaro, sede del ritiro del Napoli, per quanto riguarda Zapata stamattina c'è stata una chiacchierata, come dicevamo ieri, tra il giocatore, Sarri e Giuntoli. L'attaccante avrebbe chiesto di agevolare la trattativa, di mediare e di capire le sue esigenze, ovvero quelle di andare a giocare quanto prima considerando che al Napoli non ha spazio. La valutazione rimane di 20 milioni e ovviamente l'ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis. Inoltre, nei prossimi giorni, gli agenti di Zapata saranno in Italia per chiarire la situazione. Per quanto riguarda Reina invece, in qualsiasi momento potrebbe arrivare la svolta. La decisione sul rinnovo e quindi sul futuro arriverà quindi dopo un incontro sempre col presidente De Laurentiis. Toccherà infatti a lui risolvere le situazioni legate a Zapata e Reina.