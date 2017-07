Giorni decisivi per Alejandro Berenguer: il classe 1995 spagnolo, da tempo nel mirino del Napoli, piace anche a Spartak Mosca e Spoorting Clube de Portugal. Se la prima squadra non convince Berenguer, è la seconda a fare concorrenza al Napoli, che resta fiducioso di chiudere per 5.5 milioni di euro più 1 di bonus. Nonostante la priorità sia far uscire Giaccherini per liberare un posto in favore di Berenguer. Ma l'Osasuna e l'entourage giocatore hanno fretta adesso.