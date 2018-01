Calciomercato | Napoli, da Politano a Verdi, passando per Aleix Vidal: il punto sulle trattative

Il Napoli si muove sul mercato, alla ricerca dei rinforzi giusti per contendere alla Juventus lo scudetto. La priorità in assoluto per gli azzurri è Simone Verdi: sono pronti 20 milioni per convincere il Bologna a lasciare andare il giocatore, ma anche Verdi stesso deve al momento convicersi di lasciare la sua squadra già a gennaio.

Un altro nome sul taccuino è quello di Matteo Politano: oggi c'è stato un incontro tra il Sassuolo e gli agenti del giocatore, con il club che ha ribadito che al momento non c'è una possibilità che Politano possa partire. Diverso il discorso per giugno, ma l'entourage del gicoatore insisterà nei prossimi giorni per capire se potranno esserci eventuali aperture. Aperture nelle quali si inserirebbe il Napoli, che potrebbe girare al Sassuolo uno tra Tonelli o Maksimovic, 'sacrificando' un difensore per quella che adesso viene vista come una priorità, ovvero un esterno d'attacco.

Una novità è invece rappresentata dal nome di Aleix Vidal, l'esterno destro del Barcellona. Una volta risolta la questione esterno alto, il Napoli si dedicherà con più convinzione a questa pista. Sul fronte Ciciretti, è stata inviata al Benevento la richesta per poter trattare con il giocatore: il club del presidente Vigorito è disposto ad anticipare l'operazione. Uno scenario potrebbe essere quello dell'arrivo di Ciciretti a Napoli già a gennaio e una sua possibile partenza in prestito per questa prima parte di stagione. Infine, Machach: la trattativa è in fase conclusiva, si sta discutendo soltanto sui diritti d'immagine.