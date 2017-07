Calciomercato | Nantes, Ranieri vuole Tatarusanu: contatti avviati e buone possibilità

Possibile idea francese per Tatarusanu. Il portiere rumeno potrebbe essere il prossimo rinforzo del Nantes. Ranieri infatti lo vorrebbe nella sua nuova avventura, come rinforzo per la porta dei canarini. Il trentunenne portiere della Fiorentina dal 2014, ha un contratto in scadenza nel 2019, ma ci sono buone possibilità che la trattativa vada in porto.