Calciomercato | Milan, visite mediche in corso per Kessie: le foto

Dopo Musacchio, Franck Kessie. È il centrocampista ivoriano classe '96 dell'Atalanta il secondo acquisto della nuova era cinese del Milan: acquistato per 28 milioni di euro, in probabile prestito biennale con obbligo di riscatto. Il calciatore si sottoporrà ora ai test di rito dalle 8 e 22 presso la Casa di Cura "La Madonnina" per diventare un nuovo giocatore rossonero. Ecco le immagini