Calciomercato | Milan, questa mattina l'incontro con il Trabzonspor per Kucka: c'è distanza tra le parti

Mercato in entrata, ma anche operazioni in uscita per il Milan. Giornata piena quella di oggi per i dirigenti rossoneri che, oltre ad avviare i contatti per Çalhanoğlu con il Bayer Leverkusen, hanno incontrato in sede questa mattina il presidente del Trabzonspor. Sul tavolo il nome di Kucka, giocatore che piace molto al club turco. Per adesso la distanza tra domanda e offerta rimane notevole, ma comunque gli spiragli per aprire una trattativa ci sono eccome.