Calciomercato | Milan, per Calhanoglu sono le battute finali: grande ottimismo per la chiusura della trattativa

Ottimismo e voglia di costruire una rosa per competere su ogni fronte. Il Milan continua fortissima il suo mercato. E in questi istanti è in corso uno scambio di mail direttamente col Bayer Leverkusen per portare Calhanoglu in rossonero. Prezzo fissato: il Milan pagherà 20/21 milioni di euro fissi, si stanno decidendo i bonus: sia il valore che quelli legati alle variabili, se presenze o piazzamenti. Insomma, siamo alle battute finali e filtra un grande ottimismo per la conclusione della trattativa. Per un mercato milanista sempre più caldo e ambizioso.