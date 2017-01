Calciomercato | Milan-Ocampos, tutti i dettagli dell'affare

Nuovi dettagli per una trattativa sempre più vicina alla sua conclusione, Lucas Ocampos è ad un passo dal diventare un giocatore del Milan. L'argentino arriverà in rossonero in prestito secco: Adriano Galliani, in contatto con il presidente dell'OM e con Zubizarreta, attende ora l'ok formale del club francese al trasferimento del prestito. Con Genoa, giocatore ed agente ogni accordo è stato raggiunto: il diritto di riscatto con obbligo a tot gol resterà in capo al Genoa, nonostante i buoni rapporti con il Milan possano eventualmente far cambiare gli scenari, in caso di ottimo rendimento di Ocampos in rossonero, aprendo anche ad una possibile permanenza dell'argentino a Milano.