Calciomercato | Milan-Morata, cresce la fiducia dei rossoneri: l'attaccante attratto dall'opportunità di tornare in Italia

Domani l'ultima di campionato contro il Cagliari, poi il Milan potrà definitivamente pensare alla prossima stagione. Ma i lavori per costruire la squadra per il prossimo anno sono già iniziati, con i rossoneri che vogliono innanzitutto rinforzare il proprio attacco. Nella lunga lista dei candidati c'è il nome di Alvaro Morata e, in queste ore, cresce la fiducia per il buon esito della trattativa per riportare l'attaccante spagnolo in Serie A.

Il giocatore, infatti, è attratto da questa nuova opportunità di ritornare in Italia, al momento è l'opportunità che lo intriga maggiormente. Anche più di un eventuale trasferimento a Manchester, nonostante la chiamata di Mourinho che lo vorrebbe allo United. Morata, con la sua futura moglie, preferisce però l'Italia e si sta informando bene sul Milan. Il suo desiderio sarebbe stato quello di un ritorno alla Juventus, ma il recente rinnovo di Mandzukic gli ha chiuso ogni porta. L'unica possibilità, al momento, di un ritorno in Serie A è quindi legata proprio al Milan. I rossoneri vogliono chiudere l'accordo definitivo con il calciatore, per poi andare in pressing sul Real Madrid dopo la finale di Cardiff. Una volta archiviata la sfida contro la Juventus, la coppia Fassone-Mirabelli volerà in Spagna con la speranza di avere in mano anche il sì del giocatore, cosa che avvantaggerebbe, e non poco, la trattativa. Si continua a lavorare quindi e la fiducia, in casa Milan, cresce sempre più.