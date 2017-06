Calciomercato | Milan, c'è ancora distanza con la Lazio per Biglia

Dalla situazione riguardante Donnarumma al mercato in entrata, tante le trattative che riguardano il Milan. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un centrocampista, l'obiettivo è Lucas Biglia. Ma continua ad esserci distanza con la Lazio, che chiede sempre 20 milioni. I rossoneri, invece, non vogliono offrire più di 12/15 milioni. Lotito non fa sconti, il Milan potrebbe quindi andare sull'alternativa che è Grzegorz Krychowiak del Paris Saint Germain.

Continuano invece i contatti con il Genoa per Pietro Pellegri, giovane classe 2001. Il Milan vorrebbe prenderlo lasciandolo lì due anni in prestito a una cifra bassa con bonus legati alle presenze. L'attaccante, a segno nell'ultima giornata di campionato contro la Roma (nel giorno di Francesco Totti), è però seguito anche dall'Inter: potrebbe quindi iniziare un derby di mercato.