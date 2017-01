Nome sempre di moda per la Lazio, ormai dalla scorsa estate: Walace ancora nel mirino dei biancocelesti. Il centrocampista classe '95 del Gremio è seguito per il mercato di giugno, la società del presidente Lotito ci lavora per portarlo in Italia in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con gli intermediari per provare a dare un'accelerata alla trattativa. La Lazio guarda già al futuro, per giugno il nome seguito è quello di Walace.