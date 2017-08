Difensore cercasi in casa Lazio, per regalare un nuovo rinforzo a Simone Inzaghi negli ultimi giorni di calciomercato. L'obiettivo numero uno è Gabriel Paletta del Milan, ma come alternativa i biancocelesti pensano a Luca Caldirola: il classe 1991 sta trovando poco spazio al Werder Brema e potrebbe tornare in Italia dopo le esperienze in Serie B con Cesena e Brescia.