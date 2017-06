Calciomercato | Juventus, priorità a centrocampo e attacco: da N'Zonzi a Bernardeschi, la lista degli obiettivi

Ufficializzato il rinnovo di Allegri e messe le mani su Patrik Schick, la Juventus continua a cercare gli uomini giusti per rinforzare la squadra. Le priorità per la coppia Marotta-Paritici sono rappresentate, al momento, dall'attaccante esterno e dal centrocampista centrale.

In avanti gli obiettivi sono Douglas Costa e Angel Di Maria, sul primo però bisognerà sconfiggere la concorrenza di Zenit e PSG. C'è poi anche la pista italiana, rappresentata da Federico Bernardeschi. Le difficoltà, in questo caso, riguardano l'eventuale trattativa tra i bianconeri e la Fiorentina: dovrebbe essere quindi il calciatore, in caso di mancato rinnovo, ad assumersi la responsabilità del passaggio alla Juventus, preferendola all'Inter.

A centrocampo sono in calo le quotazioni di Fabinho mentre restano vive le piste che portano ad Emre Can e N'Zonzi. In standby, invece, Tolisso del Lione. Questa, al momento, la lista degli obiettivi della Juventus, alla ricerca di due nomi importanti per rinforzare centrocampo e attacco.