Calciomercato | Juventus, nuovo incontro con l'agente di Bonucci: le foto

E' senza dubbio una delle notizie più importanti della giornata: il Milan vuole portare in rossonero Leonardo Bonucci, difensore centrale classe 1987 della Juventus. E' terminato poco fa un nuovo incontro tra l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, e i dirigenti bianconeri Marotta e Paratici: "Nessuna novità, bisogna solo aspettare", ha detto il procuratore all'uscita. Qualche minuto più tardi usciti anche Marotta e Paratici insieme a Giovanni Carnevali per definire la trattativa con il Sassuolo per Cassata. Ore di attesa, le parti si aggiorneranno domani mattina o in tarda serata.