Calciomercato | Juventus, incontro tra Marotta, Paratici e l'agente di Schick

Sembrava solo una formalità il passaggio di Patrik Schick alla Juventus. Accordo con la Sampdoria e il giocatore trovato, visite mediche effettuate: si attendeva solo l’ufficialità. Che al momento, però, non è ancora arrivata. Sono sorti alcuni problemi nelle ultime ore, e in tal senso nella giornata di oggi Marotta ha incontrato Satin, agente dell’attaccante ceco per trovare una soluzione, sempre in contatto diretto con la Sampdoria. Ore decisive per il futuro di Schick, a breve potrebbe sbloccarsi la situazione in un senso o nell’altro.