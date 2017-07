Calciomercato | Juventus, in chiusura la trattativa che porterà Neto al Valencia: i dettagli

Dalla chance Napoli all'idea Milan in caso di mancato rinnovo di Donnarumma (ora verso una conclusione positiva), passando per la possibile, definitiva destinazione Liga. E' in chiusura la trattativa che porterà Neto, portiere della Juventus, al Valencia: operazione da 7 milioni più bonus e partenza per la Spagna prevista, in caso di sistemazione di ogni singolo dettaglio, prevista per la giornata di domani. Con Neto pronto a salutare la Serie A e la Juventus, destinazione Valencia.