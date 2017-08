Calciomercato | Juventus, Höwedes più vicino: contatti positivi con lo Schalke

Ventinove anni, esperienza internazionale e caratteristiche che andrebbero ad arricchire la rosa dei difensori della Juventus: è Benedikt Höwedes l'obiettivo dei bianconeri in questi ultimi giorni di mercato. Contatti che proseguono, poco fa ce ne sono stati altri con lo Schalke. E l'esito è stato positivo, con la trattativa che potrebbe chiudersi a breve: magari già nelle prossime ore, molto probabilmente però bisognerà aspettare domani. Intesa trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto (non obbligo). Per la Juventus in arrivo un nuovo difensore, è Höwedes il nome scelto per la squadra di Massimiliano Allegri.