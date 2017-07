Calciomercato | Juventus, Douglas Costa in partenza per Torino

L'affare Douglas Costa - Juventus è concluso. Il giocatore in questi minuti sta partendo con un volo privato direzione Torino, insieme ai dirigenti della Juventus. Partenza alle ore 20.45, direzione Caselle dove inizierà virtualmente la sua avventura in bianconero. Un benvenuto già arrivatogli tramite twitter da Benatia, con Douglas Costa che ha ringraziato il marocchino.