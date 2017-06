Calciomercato | Juventus, Douglas Costa e lo scatto in volo da Monaco...verso le vacanze: nessuna tappa prevista a Torino per l'esterno del Bayern

Volo preso dall'aeroporto di Monaco, foto su Instagram condivisa e grande curiosità per la futura destinazione chiamata...vacanze. Non c'è infatti alcuna tappa prevista a Torino per Douglas Costa, esterno del Bayern Monaco entrato fortemente nel mirino della Juventus per regalare ad Allegri un importante tassello per il reparto avanzato bianconero: il calciatore brasiliano infatti, nonostante una particolare coincidenza di voli con un diretto Monaco-Torino fissato poco dopo le 15 odierne, si dedicherà semplicemente a qualche giorno di relax prima del rientro. Per il possibile passaggio dell'ex Shakhtar in bianconero tutto rimandato a settimana prossima, utile per entrare nel vivo dei contatti diretti tra club dopo l'intesa di massima raggiunta dalla Juventus con il calciatore: con un volo verso Torino che potrebbe essere solo rimandato, per Douglas Costa. Obiettivo numero uno di una Juventus che, dopo Schick, tenta di piazzare il secondo colpo offensivo della sua finestra di mercato estiva.