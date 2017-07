Calciomercato | Juventus, continua il pressing per Keita: ecco l'offerta

Un pressing continuo, una trattativa confermata da Marotta durante la presentazione dei calendari quest'oggi: “Abbiamo fatto la nostra proposta che la Lazio valuterà. E’ un giocatore forte e ora starà a Lotito valutare le proposte che gli arrivano”. E ovviamente l'oggetto dell'operazione è Keita, la cui offerta bianconera - secondo quanto ci risulta - è di 20 milioni di euro. E ora la Juve, che ha da tempo e per prima un'intesa con il giocatore, aspetta la risposta dalla Lazio. Non solo, di mezzo c'è anche l'Inter: che deciderà in questi giorni se rilanciare o meno.