Calciomercato | Juventus, continua il lavoro per Danilo: da lunedì via alla trattativa con il Real Madrid

La Juventus continua a lavorare per Danilo del Real Madrid. Anche oggi (fino a stasera) sono avvenuti contatti per il giocatore, le parti hanno proseguito a dialogare per raggiungere l'accordo economico con il giocatore. E su questo fronte la Juventus è vicina all'obiettivo. Da lunedì, poi, partirà la trattativa con il Real - con anche l'intermediario che dovrebbe andare direttamente a Madrid - per presentare al club spagnolo l'offerta bianconera. Adesso sarà da vedere se la Juve troverà l'accordo e la formula giusta per portare a Torino questo obiettivo per la difesa.