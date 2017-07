Calciomercato | Juventus: contatti per Matuidi, Aurier possibile alternativa a Danilo

Nuovi contatti in queste ore tra la Juventus e Paris Saint-Germain. Sul tavolo della trattativa Matuidì, che potrebbe essere il possibile rinforzo il centrocampo bianconero. Si parla anche del terzino Aurier che rappresenta il piano B rispetto a Danilo. Con il Real Madrid la trattativa entrerà nel vivo nella prossima settimana, ma il terzino francese piace molto e la Juventus lo tiene in conto come possibile alternativa. Per l’esterno d’attacco invece Bernardeschi è il primo nome, con Douglas Costa che continua a perdere quota, quasi definitivamente.