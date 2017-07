Calciomercato | Juventus-Bayern Monaco, ci sono le firme per il passaggio di Douglas Costa in bianconero

Prestito a 6 milioni con diritto di riscatto (pronto a diventare obbligo a determinate condizioni) fissato a 40: Douglas Costa diventerà a breve un giocatore della Juventus. La società bianconera, insieme al Bayern Monaco, è infatti impegnata in questi istanti nella firma del nuovo contratto che legherà il brasiliano alla società di Corso Galileo Ferraris, con un nuovo, importante colpo in arrivo per Massimiliano Allegri. Pronto a sbarcare a Torino in serata e a sostenere, domattina, le visite mediche al J Medical, diventando un nuovo giocatore della Juventus dopo più di un mese di lavoro prezioso svolto da Giovanni e Giacomo Branchini per l'arrivo dell'ex Shakhtar.