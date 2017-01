Calciomercato | Juventus-Ascoli, lavori in corso per Favilli

Orsolini ma non solo. Juventus e Ascoli lavorano in sinergia anche per Andrea Favilli. Le prestazioni dell'attaccante classe '97, in prestito alla società bianconera dal Livorno, hanno convinto l'Ascoli a riscattare il giocatore con la regia della Juventus, mettendo sul tavolo i 3-4 milioni richiesti dai toscani.

Già nella primavera bianconera fino allo scorso anno, poi tornato al Livorno per le richieste troppo alte di riscatto, Favilli torna così in orbita Juve, rimanendo però ad Ascoli per crescere e maturare. Oltre a Favilli, però, le due società lavorano anche per chiudere l'affare Orsolini che dovrebbe essere definito nel giro delle prossime ore.