Calciomercato | Inter, trattativa col Tottenham per Moussa Sissoko

A sorpresa, l'Inter tratta un centrocampista. Un vecchio pallino, sondato la scorsa estate e nuovo obiettivo per questa stagione: Moussa Sissoko. Allora al Newcastle, oggi al Tottenham: operazione che i nerazzurri vogliono impostare in prestito con diritto di riscatto. Centrocampista ma anche esterno, è un'idea a prescindere da Keita Baldè, ma potrebbe essere comunque poi utilizzato in quella posizione in caso di mancato arrivo del senegalese, su cui c'è anche la Juventus. E un vecchio nome ritorna, Moussa Sissoko per l'Inter.