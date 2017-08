Calciomercato - Inter, sempre più vicino l'acquisto di Emre Mor: gli aggiornamenti

Alla fine la spunterà l’Inter, per Emre Mor. L’acquisto del turco è sempre più vicino: sono stati raggiunti gli accordi sui contratti e le commissioni e il Borussia Dortmund sta per accettare l’offerta dei nerazzurri, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Manca soltanto l’intesa relativa ad una condizione sui pagamenti ma qualora si risolvesse anche quest’ultima questione, il giocatore potrebbe arrivare in Italia già martedì per le visite mediche e la conseguente firma sul contratto. Al momento, gli agenti di Emre Mor si trovano a Dortmund in compagnia dell’esterno, poi incontreranno il club tedesco per sistemare le ultime cose.