Calciomercato | Inter, scambio Cancelo-Kondogbia: lunedì il giorno della definizione

Lunedì il giorno decisivo per chiudere lo scambio di prestiti tra Inter e Valencia: Joao Cancelo in nerazzurro, Geoffrey Kondogbia nella Liga. Nonostante la presenza dal primo minuto del portoghese nella prima di campionato col Las Palmas: l'operazione è chiusa. Tra domenica e lunedì mattina la partenza dei due calciatori: il portghese verso Milano, il francese verso Valencia. Per ripartire, rispettivamente, da Inter e Valencia.

Su Perisic, invece, l'Inter è pronta a definire col croato il rinnovo di contratto a 5 milioni di euro l'anno.