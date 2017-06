Calciomercato | Inter, occhi in Olanda per i terzini: il punto

L'Inter, oltre alla questione Spalletti, si guarda intorno per quanto riguarda le corsie difensive. Obiettivo aggiungere nuovi terzini alla rosa, e gli occhi del ds Ausilio e del coordinatore tecnico Sabatini sono puntati in Olanda: come vice-D’Ambrosio si segue Rick Karsdorp, classe 1995 del Feyenoord. Inoltre, è stato fatto un sondaggio per Kenny Tete, anche lui nato nel 1995, dell’Ajax, che è già nel giro della Nazionale maggiore nonostante i suoi 21 anni.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, continuano i contatti per Dalbert del Nizza, con l'intenzione di chiudere. Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, poi, il nome principale è quello di Antonio Rudiger, profilo ben noto a Spalletti.