Eliaquim Mangala: tanta voglia di Inter. Il difensore centrale del Manchester CIty oggi forzerà coi Citizens per chiedere la cessione in prestito ai nerazzurri. Che nel frattempo oggi hanno fatto una buona offerta al Caen per Karamoh, ma i francesi non mollano. Un francese in difesa, un attaccante: l'Inter continua a muoversi sul mercato.