Calciomercato | Inter, Kondogbia vuole il Valencia

Kondogbia vuole il Valencia. La sua avventura all'Inter è arrivata dunque al capolinea ed ora vuole solo la Liga. Consapevole che il rendimento negli ultimi due anni non è stato all'altezza delle aspettative (e che la prossima stagione giocherebbe poco), il giocatore spera che i club possano trovare in qualche modo un'intesa. Inter e Valencia sono costantemente in contatto e, nonostante le richieste economiche dei nerazzurri, c'è fiducia affinché le parti riescano comunque a trovare la formula che accontenti tutti; che si tratti di un'alta percentuale sulla sua futura rivendita, oppure di uno scambio, oppure ancora di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Insomma, la volontà di Kondogbia è chiara, ed ora i club lavoreranno per trovare la soluzione più adeguata che soddisfi tutte le parti in causa.