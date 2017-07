Calciomercato | Inter, il punto sulle trattative in entrata e in uscita

Sistemate le plusvalenze, l’Inter continua a guardare al mercato. Entrate e uscite, con Gary Medel uno dei primi nomi verso l'addio. Su di lui, oltre al Trabzonspor, anche il Cska Mosca e il Boca Juniors. E gli argentini, dove il cileno ha già giocato, formalizzeranno a breve un’offerta per lui. Destinazione gradita, più delle altre due. Oltre a Medel, anche Murillo è un giocatore in partenza, con lo Zenit San Pietroburgo che avrebbe contattato l’agente del colombiano per rinforzare la difesa di Roberto Mancini dopo il no di Manolas.

Per quanto riguarda Dalbert, il giocatore, nonostante l'interesse dell'Arsenal, ha deciso di aspettare i nerazzurri: precedenza assoluta all'Inter, quindi. Capitolo Perisic: se il Manchester United dovesse alzare l'offerta dai 40 milioni di euro proposti, superando i 50 milioni di euro, l'Inter potrebbe anche accettare: E in questo senso, l'interesse per Darmian va legato alla questione legata al croato: i nerazzurri non hanno intenzione di fare la prima mossa per il terzino ex Torino, aspettando una eventuale proposta per Perisic per poi provare ad inserire Darmian. In un mercato che si scalda...