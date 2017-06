Calciomercato | Inter: Diop e Skriniar i nomi nuovi per la difesa

In giornata, durante la conferenza stampa di presentazione di Di Francesco come nuovo allenatore della Roma, il ds Monchi ha chiuso ad una possibile cessione di Rudiger, il centrale che l'Inter aveva individuato come rinforzo ideale nel cuore della difesa del futuro di Spalletti. Ma, restando sempre in tema difensori per l'Inter, oltre ai profili di Davinson Sanchez dell'Ajax e Dalbert del Nizza, i due nuovi nomi sono Skriniar e Issa Diop. Per il primo si valuta un'offerta, visti i buoni rapporti con la Samp; il secondo, classe '97 del Tolosa e considerato già un fenomeno in Francia, si monitora con attenzione. L'Inter continua così a lavorare per la difesa della prossima stagione.