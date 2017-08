Calciomercato | Inter, dalla difesa a Colidio: il punto sulle entrate

Un giovane e un difensore. Colidio (oggi a Milano) e la ricerca del dopo-Murillo, l'Inter si muove in entrata. Il 2000 a Milano ha risolto tutte le pratiche e ha preso il passaporto comunitario, quindi domani firmerà il contratto in sede e verrà quindi tesserato subito.



Sul difensore, previsto nuovo tentativo per Mangala questa sera in panchina con il Manchester City contro l'Everton. Difficile sempre la psita che porta a Mustafi, visto che l'Arsenal non sembrerebbe intenzionato a cedere l'ex Sampdoria, mentre resiste Foyth nelle idee nerazzurre se non dovesse trovare squadra.